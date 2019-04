Taekwondo : LT Sports sichert sich viele Medaillen

Die Schützlinge von Trainer Levent Tuncat erreichen 18 Podiumsplätze beim internationalen Turnier um den Eschweiler-Pokal. Der Verein hat mittlerweile für die kleinsten Sportler besondere Kampfanzüge angeschafft.

„Das war ein sehr stark besetztes Nachwuchsturnier“, sagt Olympia-Teilnehmer Tuncat. 400 Kampfsportler aus mehr als 40 Vereinen, darunter auch aus Belgien, den Niederlanden und Luxemburg, waren am Start. Viermal ging der Sieg an einen LT-Sportler. Im Bereich der Kinder-Klasse (acht bis elf Jahre) sicherten sich Ela-Eylül Celik (bis 27 Kilogramm) und Sude Iscan (bis 29) die Goldmedaillen. Auch in der Jugendklasse (14 bis 17 Jahre) holten die Duisburger zwei Siege. So setzten sich sowohl Paul Akoun-Scholten (bis 73) als auch Seray Narin (bis 49) durch.