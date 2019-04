Handball : HC Wölfe Nordrhein droht der vorzeitige Abstieg

Das Schlusslicht der Regionalliga empfängt den TV Korschenbroich. Der VfB Homberg spielt beim TV Aldekerk.

Der Abstiegskampf in der Handball-Regionalliga geht in die nächste Runde. Die Lage hat sich verschärft, da auch der drittletzte Platz zum Klassenerhalt nicht reichen könnte. Der Meister steigt in diesem Jahr nicht automatisch auf, sondern muss eine Relegation spielen. Scheitert er dort, müssen drei Teams runter in die Oberliga.