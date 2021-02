Basketball : WBV hakt die Saison noch nicht ab

Seit vielen Monaten warten die Teams auf den Beginn. Für Mannschaften unterhalb der Regionalliga soll es nun eine verkürzte Spielzeit geben.

Unterhalb der Ersten Regionalliga West hat die Basketball-Saison in Nordrhein-Westfalen noch überhaupt nicht angefangen. Doch trotz des immer kleiner werdenden Zeitfensters und der aktuellen Lage in der Corona-Pandemie scheuen sich die Verantwortlichen im Westdeutschen Basketball-Verband (WBV) noch, die Saison 2020/21 komplett zu den Akten zu legen. Denn in der mittlerweile siebten Videokonferenz, an der am Freitagabend rund 115 Mitgliedsvereine teilnahmen, präsentierte der WBV seine überarbeiteten Pläne, wie er einen Spielbetrieb in stark reduzierter Form noch vor den Sommerferien für realisierbar hält.