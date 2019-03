Radsport: Strecke für Ruhrpott Tour wird freigegeben

Am 7. April geht’s am Franz-Lenze-Platz in Walsum los. Foto: Funke Foto Services GmbH/Lars Fröhlich

Die Auftaktveranstaltung der Radrennserie kann wie geplant am 7. April über die Bühne gehen.

Noch neun Tage sind es bis zum Auftakt der Vivawest Ruhrpott Tour 2019 am Franz-Lenze-Platz in Walsum. Erneut erfolgt dort der Startschuss zum dreigeteilten Etappenradrennen, das am 9. Juni in Gelsenkirchen fortgesetzt wird, ehe am 21. Juli in Recklinghausen der Gesamtsieger ermittelt wird. Rund um den Tageshöhepunkt, der am Sonntag, 7. April, ab 16 Uhr über die Bühne geht, haben die Organisatoren vom RC Olympia Buer noch viele andere Programmpunkte auf die Beine gestellt.