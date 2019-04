Rollhockey : RESG steht wieder vor einem frühen Aus

Duisburg Rollhockey: Walsumer verlieren erstes Play-off-Viertelfinalspiel gegen die IGR Remscheid mit 3:6.

Die „Shot Clocks“ sind defekt. Jene Anzeigetafeln, die signalisieren, wie viele der für einen Angriff erlaubten 45 Sekunden Ballbesitz noch verbleiben, fehlten daher am Samstag beim ersten Viertelfinalspiel in der Rollhockey-Bundesliga zwischen der RESG Walsum und der IGR Remscheid. Dass die Zeit der Roten Teufel in den diesjährigen Play-offs voraussichtlich abgelaufen ist, war aber auch ohne die Hilfsmittel zu erkennen. Nach einer enttäuschend verlaufenen Punktrunde bekam der Rekordmeister auch im ersten von maximal drei Duellen mit den Bergischen die Kurve nicht und verlor mit 3:6 (1:3). Am kommenden Samstag könnte die Saison bei einer weiteren Niederlage in Remscheid dann schon beendet sein.