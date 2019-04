Skaterhockey : Duisburg Ducks agieren clever und siegen in Köln

Pascal Rüwald. Foto: Lars Fröhlich

Duisburg Skaterhockey Starke Leistung beim 5:4-Sieg

(the) Sascha Wilson hatte ein zufriedenes Grinsen aufgesetzt, als er in Bocklemünd vor der Halle stand und darauf wartete, die Heimreise anzutretent. „Ja, so etwas gefällt mir“, sagte der erfahrene Verteidiger, nachdem seine Duisburg Ducks gerade das Auswärtsspiel gegen den HC Köln-West mit 5:4 (2:2, 1:0, 2:2) gewonnen hatten. Ein Spiel mit Köpfchen, taktisch ausgerichtet – das ist ganz nach Wilsons Geschmack. Seit Einführung der – analog zum Eishockey – effektiven Spielzeit vor fünf Jahren stoßen Skaterhockey-Ergebnisse gerne mal in Handball-Regionen vor. Ein 5:4 klingt da wie angerührter Beton. War es aber nicht.

„Wir haben uns da was überlegt“, sagte Trainer Gordon Kindler vorher. So spielten die Ducks in einer Raute, sprich einer 1-2-1-Aufstellung. Zum anderen brachen die Enten jeden nicht vielversprechenden Angriff ab, spielten den Ball zurück und bauten neu auf. Damit nahmen die Ducks den Kölnern jede Möglichkeit, mit hoher Geschwindigkeit auf die Duisburger Defensive aufzulaufen. „Der Plan war, dass wir das Tempo bestimmen“, sagte Kindler.