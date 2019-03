Handball : Deutliche Erfolge für Wölfe und TV Aldenrade

Die GSG Duisburg traf auf mächtig Gegenwehr – hier der Bottroper Julian van Kessel (links). Foto: FUNKE Foto Services/Heinrich Jung

In der Landesliga setzt sich der TV Aldenrade souverän mit 35:16 gegen die SV Friedrichsfeld durch. Der HC Wölfe Nordrhein II besiegt die TSV Bonn. Die GSG Duisburg verliert beim SC Bottrop deutlich mit 17:27.

Zwei der vier Duisburger Handball-Landesligisten konnten am vergangenen Wochenende jeweils einen Sieg einfahren.

HC TV Rhede – VfB Homberg II 34:22 (17:10). Der Spitzenreiter wollte von Beginn an zeigen, wer der Herr im Haus ist. Für den VfB bedeutete das, dass Rhede keinen Zweifel daran ließ, wer am Ende die Punkte behalten würde. „Wir konnten dem Gegner nichts entgegensetzen. Wenn wir uns echte Chancen erarbeitet haben, sind wir des Öfteren an den bärenstarken Torhütern der Gastgeber gescheitert“, war sich das VfB-Trainergespann Sascha Thomas und Joshua Wiesehahn nach der Partie einig. Auch im Hinblick auf die Nachwirkungen des Duells: „Es gibt so Spiele, so ist der Sport. Wir werden das jetzt nicht überbewerten, aber auch nicht unter den Tisch kehren. Mund abputzen und weiter machen.“

VfB: Thiel, Werner (je 3), Dürdoth (3/1), Murmann, Wibbeke, Keiper, Butry (je 2), Brockmann, Srsa (je 2/1), Weinand.

HC Wölfe Nordrhein II – TSV Bocholt 30:20 (16:8). Nach unterirdischer Leistung im Hinspiel forderte Wölfe-Trainerin Carmen Feldmann gegen den direkten Konkurrenten einen Sieg. Und ihre Mannschaft ging auch von Anfang an genau so ins Duell. „Ich habe eine konzentrierte Deckungsleistung gesehen. Die war der Schlüssel, um ins Spiel zu kommen und einfache Tore zu erzielen. So konnten wir schon mit deutlichem Vorsprung in die Pause gehen“, freute sich die Übungsleiterin der Rheinhauser.

Zusätzlich leistete sich ihr Team diesmal keinen Aussetzer. „Sonst gibt’s vor allem in der zweiten Hälfte oft einen Bruch. Der ist diesmal ausgeblieben, sodass Bocholt keine Chance hatte, das Spiel nochmal offen zu gestalten“, war Carmen Feldmann stolz auf ihr Team, das diesmal alle Vorgaben umsetzen konnte.

Wölfe: Kirschbaum (6), Kolski (6/3), Schoofs (4), Adrian, Hochkeppel (je 3), Eickmanns, Fenzel, Rennings (je 2), Bartesch, Hamawandi.

TV Aldenrade – SV Friedrichsfeld 35:16 (18:6). „Das war wirklich toll und hat richtig Spaß gemacht. So sollte es nächste Woche gegen Bottrop weitergehen. Wir haben noch drei Heim- und zwei Auswärtsspiele. Da können wir den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen“, sagte TVA-Männerwart Oliver Kratky. Und Trainer Jörg Schnier war ebenfalls ziemlich angetan von der Leistung seiner Mannschaft, die eine geschlossene Leistung gezeigt hatte. „Jeder der 14 Spieler hat seinen Beitrag geleistet. Ich muss aber unserem Torwart Patrick Krüger ein Sonderlob aussprechen. Ebenso dem Kapitän Marvin Strehl, der 13 Tore erzielte“, sagte der Coach.

TVA: Strehl (13), Metzner (6/1), Jüngling, Fischer, von Kuczkowski (je 3), Brock, Höhne, Roskosch (je 2), Matic.

SC Bottrop – GSG Duisburg 27:17 (13:9). In den vergangenen Wochen zeichneten sich die Großenbaumer durch Wille und Einstellung aus. Am Wochenende fehlten diese Attribute allerdings. „Wir haben in der Abwehr keinen Zugriff bekommen und auch vorne ist uns wenig gelungen. Vor allem im Rückzugsverhalten konnten wir nicht dagegen halten“, sagte GSG-Trainer Sascha Baran, der wusste, was sein Team erwarten würde. Zusätzlich kassierten die Gäste viele einfache Tore zu. „Da war wirklich mehr für uns drin. Die Niederlage tut in der Höhe weh, war aber verdient“, blickte der Coach dennoch optimistisch in die Zukunft.