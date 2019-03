Fußball : Nico Klotz erzielt zwei Treffer beim Debüt in Liga neun

Nico Klotz (rechts) im Duell mit dem Beeckerwerther Kapitän Dennis Sulzbacher. Foto: Udo Gottschalk

Der ehemalige MSV-Spieler Nico Klotz war beim 6:1-Sieg beim SV Beeckerwerth erstmals für den B-Ligisten TuS Mündelheim II am Ball. Der 32-Jährige musste zum ersten Mal seit der B-Jugend wieder auf Asche auflaufen.

Es war ein perfektes Debüt. Nico Klotz erzielte am Sonntag an der Haus-Knipp-Straße zwei Tore, sein Team holte beim 6:1-Sieg im Auswärtsspiel beim SV Beeckerwerth drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen der Fußball-Kreisliga B. Da das Spiel der MSV-Profis gegen den 1. FC Köln ausgefallen war, waren sogar ein paar MSV-Fans gekommen. Sie wollten sich das erste Spiel von Nico Klotz für die zweite Mannschaft der TuS Mündelheim nicht entgehen lassen.

„Ich habe zuletzt in der B-Jugend auf Asche gespielt. Es hat Spaß gemacht“, sagte Klotz nach seiner ersten Partie für die TuS. Auch Trainer Detlef Heinrich hatte seine Freude an dem 32-Jährigen. Klotz steuerte zwei Tore zum Erfolg bei. Er traf zum 2:1 und zum 4:1 für die Gäste. Beim MSV hatte er in 80 Liga-Spielen zwischen 2014 und 2018 nur sieben Treffer erzielt. Man muss kein Prophet sein: In Mündelheim wird er eine bessere Quote schaffen.

„Er hat mit seinem Tempo und seiner Dynamik entscheidend zum Sieg beigetragen“, sagte der Coach. Nach 80 Minuten war der erste Einsatz im blauen Trikot mit der ­Rückennummer 12 für den „Klotzer“ beendet. Er machte Platz für Lars Lohmann.

Als der MSV Duisburg im Sommer den Vertrag mit ihm nicht verlängerte, hatte Nico Klotz andere Pläne, als in der neunten Liga zu spielen. „Es gab ein paar Angebote, unter anderem aus der Regionalliga. Es passte aber nicht. Für mich war der Standort wichtig.Ich wollte hier in der Region bleiben oder im Stuttgarter Raum spielen.“

Klotz versuchte, sich selber fit zu halten. Laufeinheiten an der Regattabahn erfüllten ihn auf Dauer aber nicht. Sein Kumpel Dennis Prütz, der beim TuS Mündelheim II spielt, überredete ihn, am Rheinheimer Weg mit der Mannschaft zu trainieren. In der Winterpause entschloss sich Klotz, den ungewöhnlichen Weg zu gehen. Er meldete sich bei der TuS an.

Nico Klotz, der beim MSV Duisburg erst als Offensivkraft auf dem Flügel und zuletzt als Außenverteidiger unterwegs war, kickt bei den Mündelheimern im zentralen Mittelfeld auf der Zehn. „Da habe ich früher in der Jugend schon gespielt“, sagt der 1,73-Meter-Mann, für den sich ein Kreis schließt. Ohnehin erinnert die TuS Mündelheim ihn an seinen Heimatverein VfL Brackenheim im Landkreis Heilbronn. Jeder kennt jeden, es geht familiär zu, der Geist in der Mannschaft und im Verein stimmt.

Auf der Beeckerwerther Asche verkaufte sich Klotz am Sonntag gut. Dass er als „Promi“ in der Liga spielt, ist ihm bewusst. „Du merkst, dass einige Gegenspieler besonders motiviert in die Zweikämpfe gehen. Solange da keine schlimmen Fouls passieren, ist das in Ordnung.“ Mit dem Begriff Ex-Profi hat Nico Klotz noch nichts am Hut. In den kommenden Monaten will er den Markt abklopfen, ob sich für die nächste Saison doch noch etwas ergibt. Ans Aufhören denkt er noch nicht.

Die Entwicklung beim MSV verfolgt Nico Klotz intensiv. Er ist regelmäßig als Zuschauer bei den Heimspielen dabei – oft auch auf dem Stehplatz. Er drückt beide Daumen, dass die Zebras den Klassenerhalt schaffen. „Der Abstiegskampf ist hart. Aber die Mannschaft hat die Qualität, das Ziel zu erreichen.“ Dass er angesichts der Personalmisere möglicherweise aktuell noch hätte helfen können, kommentiert er mit einem freundschaftlichen Gruß an MSV-Sportdirektor Ivica Grlic: „Wenn Ivo mich ruft, bin ich da.“