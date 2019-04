Wasserball : So gerade eben noch das Halbfinale erreicht

Am Sonntag machte der SVV Plauen dem ASC Duisburg – hier mit Tobias Gietz (rechts) – das Leben noch einmal extrem schwer. Foto: Zoltan Leskovar

Duisburg Wasserball: ASCD gewinnt die Serie gegen Plauen. DSV 98 verliert deutlich in Ludwigsburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sandra Goldmann

Die Serie zwischen dem ASC Duisburg und dem SVV Plauen um den Einzug ins Play-off-Halbfinale der Deutschen Wasserball-Liga endete zwar mit einem eindeutigen 3:0 für den ASCD, ähnlich wie im ersten Aufeinandertreffen mussten die Amateure beim 9:7 am Sonntag wieder lange bangen. Einzig am Samstag gab es beim 13:4 nichts zu meckern.

Nach fünf Minuten hatten die Duisburger bereits eine 4:0-Führung vorgelegt. 5:0, 6:0. 7:0 – die Amateure hatten die Nervenschlacht in Plauen ganz offensichtlich prima verdaut. Christopher Hans knüpfte nahtlos an seine gute Vorstellung vom Mittwoch an, hielt drei Viertel überragend (dann kam der ebenfalls gute Stefan Popovic in die Partie) und wurde dann auch folgerichtig Spieler des Tages. „Wir haben sehr gut verteidigt“, freute sich Arno Troost.

Am Sonntag sah das dann alles ganz anders aus. Die Duisburger fanden gar nicht ins Spiel und lagen schnell mit 0:3 hinten. „Dann nimmt das Spiel einen sehr seltsamen Verlauf“, gestand Troost. In den Schlussminuten profitierte der ASCD von einer „Rolle ohne Ersatz“ gegen Plauen. In der vierminütigen Überzahl entschieden die Duisburger, die erstmals in Führung gingen, das Spiel. Troost: „Das war mit Ach und Krach.“

Spiel 2: ASCD – Plauen 13:4 Viertel: 6:0, 1:1, 2:0, 4:3 Tore: Eidner, Bakulo (je 3), Gietz, Schmellenkamp (je 2), Schüler, Huber, Schimanski. Spiel 3: ASCD – Plauen 9:7 Viertel: 1:3, 2:3, 2:0, 4:1 Tore: Eidner, Gietz, Bakulo (je 2), Grohs, Schüler, Schmellenkamp.

Im Kampf um den Verbleib in der A-Gruppe der DWL musste der Duisburger SV 98 am Samstag einen Dämpfer verkraften. Beim SV Ludwigsburg unterlag die Mannschaft von Christian Vollmert mit 7:14 (3:5, 2:2, 2:2, 0:5). „Ich hatte nach dem Spiel den ganzen Tag schlechte Laune“, verriet Vollmert. Das lag nicht so sehr am Ergebnis, sondern am Auftreten seines Teams. Die Duisburger haderten fortwährend mit den Entscheidungen der Schiedsrichter und vergaßen dabei, sich auf das eigene Spiel zu konzentrieren. „Die Mannschaft muss dringend an der Selbstdisziplin arbeiten“, seufzte Vollmert. Schon im zweiten Viertel mussten die ohnehin dezimierten 98er – Jan Obschernikat war nicht mitgereist, dafür gab Christian Theis ein Comeback – dann auch auf Istvan Keresztes verzichten, der wegen Meckerns eine „Rolle“ kassiert hatte. Bis zum letzten Viertel war die Partie ausgeglichen, erst in den Schlussminuten setzten sich die Hausherren, angeführt vom starken Nationalspieler Timo van der Bosch, entscheidend ab.