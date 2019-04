Handball : Trainer Menzel spielt mit und verletzt sich

Duisburg Handball Rumelner verlieren in Wesel

(SNö) Bereits am Freitag trat die HSG Vennikel bei der HSG Wesel an. Zurück ging es für die Duisburger mit einer bitteren 22:29-Pleite nach 11:17-Pausenrückstand und einem verletzten Trainer. „Zumindest geistig habe ich das Duell mittlerweile einigermaßen verarbeitet, aber zufrieden bin ich immer noch nicht. Körperlich werde ich wohl noch länger an dieser Partie zu knabbern haben“, so die Rückschau von HSG-Coach Helmut Menzel auf das Spiel.

Denn der Trainer hatte – auch angesichts des dünnen Kaders – beschlossen, in den ersten zehn Minuten selber mitzuwirken und so hoffentlich ein paar Impulse in die Mannschaft zu bringen. Doch der Einsatz endete bereits nach rund siebeneinhalb Minuten und einem normalen Zweikampf. Bei dem verdrehte sich Helmut Menzel so stark das rechte Knie, dass ihm wohl ein Kreuzbandriss beschert wurde. Das ärgerliche – neben den Schmerzen: „Mein Einsatz hätte und hat das Spiel wohl nicht entscheidend geprägt. Die Leistung war insgesamt einfach nicht so gut und wieder einmal von vielen Fehlern und verworfenen hundertprozentigen Chancen geprägt“, so der Trainer, der vor allem im ersten Durchgang ein Deckungsproblem ausmachte – aber auch mit dem Angriff nur bedingt einverstanden war. Nach der Pause standen die Rumelner dann zwar hinten ein wenig besser und die Partie wurde ausgeglichener, doch an der deutlichen Niederlage – die nach Aussage des Coaches auch in der Höhe verdient war – konnte nichts mehr geändert werden. SNö