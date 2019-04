Leichtathletik : Mehr Meldungen als 2018 für den Rhein-Ruhr-Marathon

2900 Läufer haben bereits ihren Startplatz für die Veranstaltung gebucht, die am Sonntag, 2. Juni, stattfindet. Das sind 100 mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Deshalb hoffen die Veranstalter, dass sie die Marke von 6000 Teilnehmern knacken können.

Der 36. Rhein-Ruhr-Marathon ist auf die Überholspur gegangen. Zur Zwischenzeit am 13. April hatten 100 Läufer mehr für die Rennen am Sonntag, 2. Juni, gemeldet als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. 2900 Aktive haben bislang ihr Ticket für einen Startplatz auf der Kruppstraße im Sportpark gebucht.

Besonders gut läuft es bei den Staffeln. Bereits jetzt haben 92 Quartette für die Arbeitsteilung auf 42,195 Kilometern mit Ziel in der Schauinsland-Reisen-Arena gemeldet. Uwe Busch freut sich über den positiven Zwischenbescheid. „Wir waren Ende Oktober noch um 150 Läufer hinter dem Ergebnis des Vorjahres zurück. Zum Jahresbeginn hatten wir einen Rückstand von 100 Startern“, sagt der Geschäftsführer des Stadtsportbundes, der den Rhein-Ruhr-Marathon mit dem LC Duisburg auf die Strecke bringt.

Das Überholmanöver weckt bei den Veranstaltern Hoffnungen. „Unser Ziel ist es, in diesem Jahr wieder die 6000er-Marke zu knacken“, sagt Busch. Zuletzt gelang das 2013. Meldungen für den Rhein-Ruhr-Marathon sind weiter möglich. Unter www.rheinruhr-marathon.de geht es im Internet an die Startlinie auf der Kruppstraße. Die Einsamkeit des Langstrecken-Läufers muss niemand fürchten. Mindestens 2900 Frauen und Männer leisten am 2. Juni schon jetzt Gesellschaft.