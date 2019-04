Wasserball : ASC Duisburg ärgert sich über Spielverlegung

Die Mannschaft muss zwei Play-off-Spiele in Rheinhausen austragen, weil im Schwimmstadion Schwimmer aus dem Raum Köln um die Bezirkstitel kämpfen. ASCD-Trainer Arno Troost sieht darin einen Nachteil für sein Team.

Arno Troost ist außer sich. „Du reißt dir das ganze Jahr über den Hintern auf, und dann kommt so etwas“, schimpft der Wasserball-Trainer des ASC Duisburg, der am Mittwoch beim SVV Plauen in das Play-off-Viertelfinale der DWL beim SVV Plauen startet. Für die Heimspiele am kommenden Samstag und Sonntag steht den Amateuren das heimische Schwimmstadion allerdings nicht zur Verfügung. Sie müssen ins Hallenbad am Toeppersee nach Rheinhausen ausweichen. Das bringt den Trainer auf die Palme.

Am Mittwoch, 19.30 Uhr, beginnt für den ASCD das Play-off-Viertelfinale mit der Partie in Plauen. Am Samstag, 15 Uhr, und am Sonntag, 18 Uhr, stehen die Heimspiele im Toepperbad an. Für den Einzug ins Halbfinale sind drei Siege erforderlich. Als weitere Termine sind der Mittwoch, 10. April, in Plauen und der Samstag, 13. April, in Duisburg – dann im Schwimmstadion – vorgesehen.