Handball : Abstiegskampf geht für den VfB Homberg und den HC Wölfe Nordrhein in die heiße Phase

Der Druck ist für den VfB Homberg – hier Andreas Wink (rechts) – und für die Wölfe – hier mit Kevin Kirchner (links) und Don Singh Toor – groß. Foto: Heiko Kempken

Am heutigen Samstag kämpfen beide Regionalligisten um wichtige Punkte. Die Homberger empfangen den TSV Bonn. Die Rheinhauser sind beim TV Rheinbach gefordert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Retzlaff

Der Abstiegskampf in der Handball-Regionalliga geht am heutigen Samstag in die vorletzte Runde. Mit dem VfB Homberg und dem HC Wölfe Nordrhein sind beide Duisburger Mannschaften noch dick im Geschäft. Aufgrund des gewonnen direkten Vergleichs liegen die Homberger gegenüber den punktgleichen Rheinhausern aber leicht im Vorteil.

Der Drittletzte VfB Homberg (16:32-Punkte) spielt heute ab 19.30 Uhr in der Glückaufhalle gegen den TSV Bonn. Die Wölfe (16:32-Punkte) sind ab 19 Uhr als Vorletzter beim TV Rheinbach (17:31-Punkte) am Ball. Zwei Mannschaften steigen sicher ab. Falls der Regionalliga-Meister sich in der Aufstiegsrunde zur Dritten Liga nicht durchsetzen sollte, erwischt es auch noch den Drittletzten.

Der VfB Homberg brachte sich zuletzt mit zwei deutlichen Auswärtsniederlagen in Aldekerk und Opladen selbst in die schwierige Situation. „Jetzt gilt es. Die Zeit der Lippenbekenntnisse ist vorbei“, sagt VfB-Trainer Achim Schürmann. Die Trainingswoche habe ihm die Zuversicht gegeben, dass seine Mannschaft den Ernst der Lage erkannt habe. „Die Sache ist ganz einfach. Wir müssen gewinnen“, sagt der VfB-Coach.

Mit dem Tabellensechsten aus Bonn erwarten die Homberger einen spielstarken Gegner, der in der Regel auf eine offensive Abwehr setzt. „Einfache Ballverluste dürfen wir uns nicht erlauben. Die bestraft Bonn sofort“, sagt Schürmann, dem heute Abend bis auf Oliver von Ritter alle weiteren Spieler zur Verfügung stehen werden.

Wenn es ungünstig läuft, kann es den HC Wölfe Nordrhein schon heute im Fall einer Niederlage in Rheinbach erwischen. Spielertrainer Alexander Tesch sieht seine junge Mannschaft dem Druck gewachsen. „Wir waren doch schon vor Wochen abgeschrieben. Uns hatte niemand mehr etwas zugetraut. Die Jungs haben das aber sehr gut gemacht“, sagt der Coach.

Mit zwei knappen Heimsiegen gegen Korschenbroich und Aldekerk wahrten die Rheinhauser jedoch ihre Chancen auf den Klassenerhalt und sind somit weiter im Geschäft. Die beiden Erfolge sollen der Mannschaft auch Rückenwind für die Partie in Rheinbach geben. Alexander Tesch erwartet an der Berliner Straße einen heißen Tanz. Per Fanbus reisen auch einige Wölfe-Anhänger an.