Fußball : FSV Duisburg könnte vorzeitig absteigen

Der Oberligist spielt am heutigen Donnerstag gegen den TV Jahn Hiesfeld. Verliert der Gastgeber, ist der Klassenerhalt nicht mehr zu schaffen.

Am heutigen Donnerstag kann es passieren. Verliert der Fußball-Oberligist FSV Duisburg sein Heimspiel gegen den TV Jahn Hiesfeld, das um 19.30 Uhr an der Warbruckstraße beginnt, ist auch der 15. Platz, der zur Teilnahme an der Relegation mit den beiden Tabellendritten der Landesliga berechtigen könnte, nicht mehr zu erreichen – und dann ist die Zugehörigkeit zur fünfthöchsten deutschen Spielklasse nach nur einem Jahr erst einmal wieder Geschichte.