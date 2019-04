Fußball : A-Junioren des MSV Duisburg wollen den Spitzenreiter ärgern

U-19-Trainer Engin Vural umarmt Jan-Niklas Pia. Die Jungzebras spielen am Sonntag um 11 Uhr beim 1. FC Köln. Foto: Mark Bohla

Der Bundesligist kann am Sonntag aus dem Vollen schöpfen. Die U 17 des MSV bangt derweil um den Klassenerhalt.

Die Fußball-A-Junioren des MSV Duisburg spielen am Sonntag um 11 Uhr beim Tabellenführer 1. FC Köln. Trainer Engin Vural hat eine klare Meinung: „Aus meiner Sicht sind die Kölner in dieser Saison das spielstärkste Team der Liga.“ Personell gibt es beim MSV keine großen Probleme, nur Darius Ghindovean fällt aus.

In der A-Junioren-Niederrheinliga steht morgen um 11 Uhr das Derby zwischen dem FSV Duisburg und Hamborn 07 an. Die Vorzeichen könnten kaum unterschiedlicher sein. Während der FSV auf dem besten Weg zur direkten Qualifikation ist, stehen die Hamborner vor dem direkten Abstieg. „Es geht primär darum, individuelle Fehler für 90 Minuten zu vermeiden. Gelingt uns das, ist etwas Zählbares drin“, sagt 07-Trainer Samir Hanna.

Alles andere als positiv ist die Stimmung bei den B-Junioren des MSV. Die U 17 steckt in der Bundesliga tief im Abstiegskampf. Heute schaut der Tabellenzweite 1. FC Köln um 11 Uhr vorbei. „Die Jungs haben aber einen guten Charakter“, sagt der scheidende MSV-Trainer Djuradj Vasic. In der B-Junioren-Niederrheinliga wollen Hamborn 07 und die U 16 des MSV nach zuletzt schwachen Auftritten zurück in die Erfolgsspur. 07 empfängt morgen um 11 Uhr die SG Essen-Schönebeck. Coach Göksan Arslan: „Ich hoffe, dass wir zu unserer Heimstärke zurückfinden. Ab sofort gibt es nur noch Endspiele für uns.“