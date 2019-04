Motorsport : Rennabbruch auf dem Nürburgring nach der zweiten Runde

Der zweite Lauf der VLN-Langstreckenmeisterschaft muss vorzeitig beendet werden. Starker Schneefall verhindert das Weiterfahren.

Das 44. DMV-Vier-Stunden-Rennen wird als eines der kürzesten der VLN-Langstreckenmeisterschaft in die Geschichte des Nordschleifen-Championats eingehen. In Runde zwei unterbrach die Rennleitung den zweiten Saisonlauf aufgrund einsetzenden Schneefalls. Für den Nachmittag waren weiterer Niederschlag und Schnee angekündigt. In Abstimmung mit den Sportkommissaren und dem Veranstalter entschieden sich die Verantwortlichen um 13.45 Uhr, das Rennen nicht erneut zu starten. Aufgrund der geringen zurückgelegten Distanz bleibt der zweite Lauf ohne Wertung. Seit 1977 wurden 423 VLN-Rennen absolviert, nur 14 Mal gab es bislang kein Ergebnis. Für halbe Punkte hätten bei dem Vier-Stunden-Rennen mehr als 80 Minuten absolviert werden müssen, für volle Punkte mehr als 160 Minuten.

Benjamin Leuchter und Andreas Gülden (Max Kruse Racing) belegten in der Klasse den zweiten Startplatz und erreichten mit dem VW Golf im Gesamtfeld den 35 Rang. Mit dem Avia Racing Renault Clio belegte Michael Bohrer in der Klasse SP 3 die Pole-Position. In der Gesamtwertung belegte er zusammen mit Stephan Epp und Gerrit Holthaus Platz 100 von 183 Startern. „Die Einführungsrunde war okay. In der ersten Runde war die Strecke schon etwas nass. In Runde zwei war das Schneetreiben dann echt heftig. Das Rennen zu unterbrechen, war zu dem Zeitpunkt vollkommen richtig“, sagte Bohrer. Leuchter sah es ähnlich: „Schade, dass wir die Führung nicht in einen Sieg verwandeln durften. Das Team hätte es verdient gehabt.“