Tennis: Herrenfinale avanciert zum Familienduell

Insgesamt 32 Endspiele gehen bei den Tennis-Stadtmeisterschaften über die Bühne. Ouissam El Barkani gewinnt die Einzelkonkurrenz. Er schlägt seinen Bruder Yassine. Neele Menßen steht in drei Endspielen.

Richtig familiär wurde es im Herren-Einzelfinale, das nicht nur eine interne Angelegenheit des Club Raffelberg war, sondern auch eine der Familie El Barkani. Zudem war es noch richtig spannend, denn nach zwei Tiebreaks musste der Match-Tiebreak entscheiden, ehe der jüngere Ouissam seinen Bruder Yassine mit 6:7, 7:6 und 10:7 besiegt hatte. In mehreren, stärker besetzten Altersklassen teilten die Veranstalter die Teilnehmer in ein A- und B-Feld auf. Die Leistungsklassen 13 bis 23 bildeten dann die B-Gruppe. „Wenn man einen Gegner aus einer höheren Leistungsklasse in Meden- oder Turnierspielen schlägt, bekommt man eine entsprechende Punktzahl beim Verband gutgeschrieben und kann so aufsteigen“, sagte Fässler. Denn die A-Turniere in Huckingen waren durchaus stark besetzt. So stand bei den Herren 40 Oliver von Ritter (TC Grunewald) im Endspiel, der im Februar bei der Deutschen Senioren-Meisterschaft in Essen das Halbfinale erreicht hatte.