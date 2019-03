Fußball: Antonia Halverkamps lässt die MSV-Frauen jubeln

Nach dem 1:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen hielt MSV-Kapitänin Meike Kämper (rechts) auch in Mönchengladbach ihren Kasten sauber. Foto: firo Sportphoto/firo/Volker Nagraszus

Der Bundesligist setzt sich bei Borussia Mönchengladbach mit 1:0 durch. Antonia Halverkamps erzielt den entscheidenden Treffer für die Duisburgerinnen.

Ein Trainer liebt es, wenn sein Plan funktioniert. Thomas Gerstners Plan ging am Mittwochabend jedenfalls hundertprozentig auf. Wie drei Tage zuvor im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen setzte er darauf, dass sein Team einerseits selbst hinten wieder die Null hält und vorn dann geduldig bis zum entscheidenden Tor wartet. Und exakt so funktionierte es auch für den MSV Duisburg in der Nachholpartie der Frauenfußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach. Mit dem 1:0 (0:0)-Sieg beim abgeschlagenen Tabellenletzten erfüllten die Zebras ihre Pflicht und erhöhten den Abstand zum ersten Abstiegsplatz wieder auf sechs Zähler.