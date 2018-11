Sperrung der A42 bei Duisburg und A3 bei Ratingen wegen Bauarbeiten

Duisburg/Hilden Wegen Bauarbeiten werden ab Dienstag die A42 bei Duisburg sowie die A3 und die A46 am Kreuz Hilden teilweise gesperrt. Gearbeitet werden soll aber nur nachts.

Der November ist einer der verkehrsreichsten Monate des Jahres, auf den Straßen in NRW wird es noch enger als sowieso schon. Hinzu kommen jetzt auch noch zwei Baustellen auf Autobahnen in NRW, weil neue Schilder angebracht oder Behelfsbrücken installiert werden müssen. Die gute Nachricht: Die Bauarbeiten sollen nachts stattfinden, damit die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich gehalten werden. Wir sagen, wann und wo gebaut wird.

A3/A46 rund ums Kreuz Hilden

A42 zwischen Duisburg und Oberhausen

Die A42 bei Duisburg ist seit Monaten eine Dauerbaustelle. Nun werden auf dem Autobahnabschnitt zwischen Duisburg und Oberhausen neue Schilderbrücken installiert. Dafür muss die Autobahn ab Dienstag für drei aufeinanderfolgende Nächte teilweise gesperrt werden. Die Baustellen in Fahrtrichtung Venlo und in Fahrtrichtung Essen werden von 20 bis 5 Uhr aufgebaut. In Fahrtrichtung Venlo steht dem Verkehr ab 20 Uhr nur einer von drei Fahrstreifen zur Verfügung. In Fahrtrichtung Essen werden zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen.