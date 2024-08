Bauarbeiten Weitere A40-Sperrung - nach Bochum ist jetzt Duisburg dran

Für den Abriss einer Brücke und einen Neubau hatte die Autobahngesellschaft bei Bochum bereits am Dienstag die A40 in beide Fahrtrichtungen für 15 Wochen gesperrt. Der abgeriegelte Abschnitt liegt zwischen dem Kreuz Bochum-West und der Anschlussstelle Bochum-Harpen. Der Verkehr wird umgeleitet. Über die A40 im Ruhrgebiet rollen an Werktagen rund 100.000 Autos.