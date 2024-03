Wirtschaftsbetriebe Duisburg Sperrmüll bis 9. April nur noch telefonisch anmelden

Einige Dienstleistungen, wie das meineWBD-Kundenportal, der Mängelmelder in der WBD-App und die online Sperrgut-Anmeldung stünden so vom 28. März bis zum 9. April nur eingeschränkt zur Verfügung. Infolge der Systemumstellung könnten daher auch keine Gebührenbescheide, Rechnungen und Mahnungen erstellt werden. Wenn Grundstückseigentümer in den kommenden Wochen hier Bedarf hätten, sollte das Kundenportal bereits im Vorfeld genutzt werden. Grundsätzlich sei aber eine Kontaktaufnahme in der Umstellungsphase gewährleistet.