Spende für das Netzwerk Oberhof Bild der Beecker Kirmes für einen guten Zweck verkauft

Der Maler des Bildes, Peter Jaruszewski, auch bekannt als Jaru, wohnt in Deggendorf in Bayern. Geboren und aufgewachsen ist er in Oberhausen-Sterkrade. Er begann bereits in seiner Jugend mit der Malerei. Zudem war er Ingenieur und Geschäftsführer einer Aluminiumgießerei in Deggendorf. Mittlerweile hat er sich ganz seiner Malerei gewidmet. Seine Bilder sind sehr farbintensiv und zeigen Erinnerungen an schöne Orte, Erlebnisse mit Menschen, Gefühle und Stimmungen.