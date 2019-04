Projekt der Landesregierung : Duisburger SPD misstraut Heimatscheck-Vergabe

Duisburg Duisburg erhielt 2018 sechs Zusagen. In diesem Jahr sind es bislang nur zwei.

Mit sogenannten Heimatschecks will die Landregierung und ihr Ministerium für Heimat und Kommunales Projekte von Vereinen und Initiativen vor Ort fördern. 1000 Projekte will das Land jedes Jahr mit je 2000 Euro unterstützen. Auch Duisburger Antragsteller haben schon Schecks bekommen. Doch der SPD-Landtagsabgeordnete Frank Börner wittert politisches Farbenspiel, dass die Heimat schwarz gefärbt ist und es Anträge aus Duisburg schwer haben.

Als unbürokratische „Möglichmacher“ preist das von der CDU/FDP-Regierung geschaffene Heimatministerium die Heimatschecks an. Sie sollen gute Ideen und kleine ehrenamtliche Projekte, „die eigentlich gar nicht viel Geld kosten, aber einen großen Mehrwert in der Sache versprechen“, fördern. Dazu sollen Antrag und Verwendungsnachweis auf ein Minimum reduziert werden. Auf Nachfrage teilt das Ministerium mit, dass im Jahr 2018 von 738 Anträgen 539 bewilligt wurden, davon sechs aus Duisburg. Für 2019 ist die Zahl mittlerweile auf 1551 angestiegen. Davon kamen 34 aus Duisburg, von denen bisher zwei bewilligt, zwei abgelehnt wurden und 30 noch offen sind. Welches Projekt gefördert wurden, sagt das Ministerium aus Datenschutzgründen nicht. Der Heimatscheck sei so erfolgreich, dass eine Aufstockung der „Möglichmacher“ erwogen wird, so ein Ministeriumssprecher.