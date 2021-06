SPD in Duisburg : Doppelspitze droht zu scheitern – Özdemir handelt mit „eiskaltem Machtkalkül“

SPD in Duisburg

Duisburg Der bei einer Mitgliederbefragung von der Basis gewählten SPD-Doppelspitze Sarah Philipp/Sören Link droht auf dem Unterbezirksparteitag am Samstag das Aus. Welche Rolle dabei Mahmut Özdemir spielt.

Nur wenn eine Zweidrittel-Mehrheit der Delegierten per Satzungsänderung eine Doppelspitze ermöglicht, könnten die Landtagsabgeordnete und der Oberbürgermeister die Partei in Duisburg gemeinsam führen (die RP berichtete). Der Unterbezirksausschuss der Partei bringt zwar einen Antrag auf Satzungsänderung ein, empfiehlt aber gleichzeitig dessen Ablehnung.

Warum der Duisburger SPD am Samstag ein ungemütlicher Parteitag droht

Streit um Doppelspitze : Warum der Duisburger SPD am Samstag ein ungemütlicher Parteitag droht

Gisela Walsken, Regierungspräsidentin in Köln und stellvertretende Parteivorsitzende der SPD in Duisburg, macht sich Sorgen um die Außendarstellung der Partei. „Die Basis hat entschieden, und Funktionäre versuchen das jetzt umzubiegen“, kritisierte sie am Mittwoch im Gespräch mit der Redaktion. Denn ursprünglich habe es einen Konsens darüber gegeben, dass das Votum der Mitgliederbefragung bindend sein soll.