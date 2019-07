SPD-Unterbezirksparteitag in der Rheinhausenhalle : SPD will Ampelfrauen und Pfandringe an Mülltonnen

Thomas Kutschaty wird heute Abend vor den Delegierten des Unterbezirksparteitags in der Rheinhausenhalle sprechen.

(mtm) Alle Mülleimer in Duisburg sollen künftig mit sogenannten „Pfandringen“ ausgestattet werden, damit Sammler von Pfandflaschen nicht den Müll durchwühlen müssen, bevor sie fündig werden. Das ist einer der Anträge der Duisburger Jusos für den SPD-Unterbezirksparteitag am Dienstag, 9. Juli, ab 18 Uhr in der Rheinhausenhalle. In Duisburg seien knapp 30 Prozent von relativer Einkommensarmut bedroht, heißt es zur Begründung. Damit liege Duisburg bei der durchschnittlichen Armutsgefährdungsquote auf Platz 1 unter den 15 größten Städten Deutschlandsm heißt es in dem Antrag unter der Überschrift „Pfand gehört daneben“. Dementsprechend viele Pfandsammler gebe es auch in unserer Stadt. In anderen Städten wie Düsseldorf seien solche „Pfandringe“ bereits angebracht.