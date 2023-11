Bürger befragen Lars Klingbeil in Duisburg „Das wird eine hammerharte Prüfung für die Regierung“

Duisburg · In seinem Format „Klingbeil im Gespräch“ tourt der SPD-Chef regelmäßig durch die Republik und beantwortet die Fragen von Bürgern. Ausgerechnet am Abend der Haushaltssperre war er in Duisburg – und traf auf Menschen, die Sorgen ganz abseits der großen Krisen haben.

21.11.2023 , 17:29 Uhr

Der SPD-Vorsitzende will regelmäßig Bürger treffen – wie hier bei einer Veranstaltung in Emden. Foto: dpa/Sina Schuldt