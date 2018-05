Duisburg : Sparkasse verlost zur WM wieder Trikotsätze

Duisburg Die Sparkasse Duisburg stellt für die neue Spielzeit 2018/2019 zehn Trikotsätze für Duisburger und Kamp-Lintforter Jugendfußballmannschaften bis zur U17 zur Verfügung. "Neue Trikots für junge Helden" heißt das Vereins-Voting während der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, das zuletzt vor zwei Jahren stattfand. Auch dieses Mal werden unter <a href="http://www.facebook.com/sparkasseduisburg" target="_blank">www.facebook.com/sparkasseduisburg</a> zehn Vereine per Abstimmung ermittelt, die einen der begehrten Trikotsätze in Vereinsfarbe gewinnen können. Eine Bewerbung zur Teilnahme an der gemeinschaftlichen Aktion mit der Provinzial-Versicherung ist bis zum 1. Juni möglich. Vereinsvertreter, die in diesen Tagen von der Sparkasse per Post auf die Aktion aufmerksam gemacht werden, senden dazu einfach eine Mail mit Vereinslogo an <a href="mailto:pr@spk-du.de" target="_blank">pr@spk-du.de</a>.

Mit Anstoß der WM am 14. Juni wird die Abstimmung freigeschaltet, und mit Anpfiff des Finales in Moskau am 15. Juli stehen die zehn siegreichen Vereine fest, die dann eine ihrer Jugendmannschaften benennen. Die Trikotsätze bestehen aus 15 Spieler- und einem Torwarttrikot inklusive Leibchen und großer Tasche. Durch Eigenwerbung und dem Teilen der Aktion im sozialen Netzwerk kann das Voting-Ergebnis durch Aktive, Fans und Freunde der Vereine natürlich positiv für sich beeinflusst werden.

Zur Fußball-WM 2014 in Brasilien und zur Europameisterschaft 2016 in Frankreich wurden ebenfalls zehn Trikotsätze verlost. Vor zwei Jahren übergab die Sparkasse die Trikotsätze im Rahmen einer Trainingseinheit auf dem Vereinsgelände des MSV Duisburg an der Westender Straße in Meiderich. Je drei Spielerinnen oder Spieler der Sieger-Teams trainierten mit dem MSV-Trainerteam unter der Leitung von Chef-Trainer Ilia Gruev und lernten Tricks von den Profis. Auch in diesem Jahr plant die Sparkasse Duisburg für die Übergabe wieder eine besondere Überraschung.

(RP)