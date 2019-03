Volksbank Rhein-Ruhr und Sparkasse Duisburg: Banken werben gemeinsam um Auszubildende

(RP) Die Auszubildenden der Volksbank Rhein-Ruhr, Adriana Radulovic und Celia Aulich, zeigten jetzt gemeinsam mit den Azubis der Sparkasse Duisburg, Janine Brockmann und Moritz Ziemek, interessierten Schülern, was die Ausbildung zum Bankkaufmann so besonders macht.

Das Motto der Veranstaltung lautete: „Proud to be banker“. Neben der Vorstellung des Berufsbildes in den jeweiligen Kreditinstituten gab es für die Schüler außerdem die Simulation eines Einstellungstests und es wurden die mitgebrachten Bewerbungsmappen analysiert. Jeder Teilnehmer erhielt ein eigenes Fotoshooting und das dazugehörige Bewerbungsfoto geschenkt. Auch die Ausbildungsverantwortlichen Christoph Brücker (Volksbank Rhein-Ruhr) und Jörg-Horst Lusch (Sparkasse Duisburg) standen für allerhand Fragen zur Verfügung. „Das positive Feedback der Teilnehmer bekräftigt uns in unserer Idee. Anfang des kommenden Jahres treffen wir uns bei der Sparkasse zum zweiten Bewerbungstraining“, so Christoph Brücker.