TAN-Generator & Co : Neue Regeln fürs Online-Bezahlen

Die Sparkasse Duisburg stellt ihren Kunden dafür eine eigene App zur Verfügung.

(RP) Online-Shopping und Online-Banking sollen noch sicherer werden. Dafür sorgt seit dem 14. September die Zweite Europäische Zahlungsdiensterichtlinie „PSD2“. Die neue Richtlinie bringe vor allem Veränderungen und Verbesserungen im elektronischen Zahlungsverkehr und im Online-Banking mit sich, teilte die Sparkasse Duisburg jetzt mit.. Das Bezahlen werde bequemer und sicherer. Die neuen Vorgaben gelten europaweit für Banken und Sparkassen mit Online-Konten und Zahlungskarten sowie andere Dienstleister, die Zugriff auf Zahlungsmittel haben. Während die Kreditinstitute gut vorbereitet seien, seien viele Online-Händler noch nicht so weit. Daher hat die Bundesanstalt für Finanzaufsicht eine Übergangsfrist eingeräumt. Aber auf die Änderungen sollten sich die Kunden schon jetzt vorbereiten, sonst funktionierten Kreditkartenzahlungen und Online-Banking-Zugänge zukünftig nicht mehr wie bisher gewohnt. Kunden müssen sich nun bei vielen Online-Einkäufen, die sie mit ihrer Kreditkarte bezahlen, legitimieren. Das heißt, zwei Faktoren müssen immer beweisen, dass man Kartenbesitzer und berechtigt ist. Bei Überweisungen im Online-Banking benötigt man zum Beispiel einen Benutzernamen und ein Passwort für den Zugang sowie eine TAN, um die Überweisung am Ende freizugeben. So ähnlich ist es bald auch bei Kreditkartenzahlungen: Die Sparkassen haben hierfür die App „S-ID Check“ entwickelt, mit der auf dem Smartphone eine Zahlung per Fingerabdruck oder Kennwort freigegeben werden kann.