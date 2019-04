Duisburger Landwirte berichten : Sieben Fotos von jeder Stange

Seit 2014 wird in Duisburg die Spargesaison mit einem eigenen Fest in der Innenstadt gefeiert, dieses Jahr am 11. Mai. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Duisburg Landwirte im Norden und im Süden Duisburgs bauen mit Erfolg Spargel an. Bei der Ernte des „königlichen“ Gemüses setzen sie auf moderne Technik.

Ein feiner Riss auf der Oberseite des Erdwalls „verrät“ den frischen Trieb, die neun Erntehelfer des Ellerhofes in Mündelheim legen vorsichtig Hand an und die zarte Stange ein Stück weit frei, dann wird das Spezialmesser in der Tiefe angesetzt und schon ist das weiße Gewächs in der Kiste. Weiter geht’s zum nächsten Riss im Boden.