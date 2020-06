Soziokulturelles Zentrum in Duisburg : Vom Ende einer unendlichen Geschichte

Duisburg Am Montag entscheidet der Rat über die Erprobungsphase für ein Soziokulturelles Zentrum am Standort Stapeltor 6.

Als Zeitraum für das Projekt „Erprobender Betrieb eines Soziokulturellen Zentrums in Duisburg“ – so heißt die zur Beschlussfassung vorgelegte Drucksache 20-0510 – sind demnach 13 Monate angesetzt, beginnend Anfang Juli 2020. Für die Umbau- und Erprobungsphase würden nach dem mit der Bauordnung abgestimmten Konzept Finanzmittel in Höhe von insgesamt 342.490 Euro benötigt. So steht es in der Ratsvorlage. Dieser Finanzbedarf verringert sich um Kostenübernahmen seitens des Eigentümers (30.000 Euro), aus unentgeltlich betriebenem Engagement des Architekten (20.000 Euro) sowie aus Eigenleistungen der künftigen Betreiber (73.000 Euro). „Damit verbleiben 219.490 Euro Förderbedarf für die Erprobungsphase, der als einmaliger Zuschuss in mehreren Teilzahlungen gewährt wird“, heißt es in der Beschlussvorlage. Laut Verwaltung sollen diese Mittel aus dem diesjährigen Kulturhaushalt kommen, die durch die Corona-bedingten Absagen von Traumzeit und dem Kinderkulturfestival in diesem Jahr nicht benötigt würden.