Soziokulturelles Zentrum in Duisburg : Aktivisten rufen um Hilfe

Aktivisten in den Räumlichkeiten am Stapeltor. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Planer des Soziokulturellen Zentrums sind in finanziellen Schwierigkeiten. Ein drinbgend benötigter Ratsbeschluss ist noch immer nicht in Sicht.

Eigentlich geht die Suche nach einem soziokulturellen Zentrum in Duisburg schon rund zehn Jahre. Nach der Insolvenz des Trägervereins „Alte Feuerwache Hochfeld“ und der Umwandlung des „HundertMeister“ in das privatwirtschaftlich geführte und kommerziell ausgerichtete „Grammatikoff“ – beide Häuser waren ursprünglich mehr oder weniger als soziokulturelle Zentren konzipiert – wurde im Laufe der Zeit der Ruf nach einem solchen Ort in Duisburg immer lauter. Anfang 2019 dachte die mit dem Vorhaben seit Jahren beschäftigte Initiative „DU erhält(st) Kultur“ sie sei mit der Immobilie Stapeltor 6 auf der Zielgeraden (die RP berichtete mehrfach). Doch weit gefehlt!

Noch immer gibt es keine Beschlussvorlage der Stadtverwaltung dazu, geschweige denn einen Beschluss vom Rat der Stadt. Auch die von der Initiative besorgten Bundesmittel über 22.000 Euro, so Christian Wagemann von „DU erhält(st) Kultur“, „sind weg. Sie hätten spätestens Ende Februar gegen Nachweis einer kulturpolitischen Entscheidung der Stadt abgerufen werden müssen. So können wir ab heute keine Miete mehr zahlen.“ Ob sich zumindest dafür auf der heutigen Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses im Rathaus, der wegen der Corona-Krise als Ersatz für den Rat der Stadt tagt, ein Fürsprecher und eine Lösung findet, da ist Wagemann mehr als skeptisch. „Seit Wochen arbeiten wir im Stapeltor, entwickeln Veranstaltungsformate, treten in finanzielle Vorleistungen – und sind jetzt wie andere von der Corona-Pandemie betroffen, aber existenziell bedroht.“

„Wir sind so nah dran, wie nie zuvor.“ Das waren die Worte von Duisburgs (Noch-) Kulturdezernent Thomas Krützberg vor einem Jahr, nämlich am 4. April vergangenen Jahres auf einer Akzente-Diskussionsveranstaltung im „Projektraum 47“ auf der Münzstraße. Schon eine Woche später gab es einen Antrag der SPD-Ratsfraktion im Kulturausschuss, mit dem die Verwaltung gebeten wurde, „zur nächsten Sitzung des Kulturausschusses ein Konzept zum Start einer Erprobungsphase eines Soziokulturellen Zentrums in Duisburg zu erarbeiten.“ In besagter Sitzung, die den Antrag einstimmig (!) beschloss, kündigte Krützberg an, dass die Verwaltung zur nächsten Sitzung eine beschlussreife Vorlage vorlegen werde, wenn bis dahin alle offenen Fragen, insbesondere die zum Baurecht, geklärt seien.