Protest gegen Sozialabbau in Duisburg „Wir stehen vor einem Kipppunkt. Das System funktioniert nicht mehr“

Am Mittwoch haben in der Innenstadt rund 300 Beschäftigte aus dem Sozialbereich demonstriert. Unter dem Motto „Duisburg, bleib sozial“ haben sie die drohenden Kürzungen in ihrer Branche sichtbar gemacht. Parallel fand in der Kulturkirche eine Podiumsdiskussion statt, in der Vertreter der Stadt, der Parteien und den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege aufeinander trafen. Dass es so nicht weitergehen kann, darin waren sich alle einig. Astrid Nesse, Beigeordnete für Bildung, Arbeit und Soziales, versicherte jedoch: „Duisburg bleibt sozial.“