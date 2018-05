Duisburg: Sonderausstellung im Explorado

Duisburg Das Kindermuseum stellt die Naturkräfte der Erde vor.

Feierlich wird es im Juni. Am 8. Juni feiert das Explorado seinen fünften Geburtstag. Alle Kinder, die dann ebenfalls fünf Jahre alt sind, erhalten am Geburtstagswochenende freien Eintritt. Besonderes Glück haben diejenigen, die am 8. Juni 2013, dem Eröffnungstag des Explorado, geboren wurden. Sie erhalten an diesem Tag bei ihrem Besuch eine Dauerkarte für fünf Jahre geschenkt. Wichtig ist es, den Ausweis des Geburtstagskindes parat zu haben. Die erwachsene Begleitperson zahlt den normalen Tarif. Zuvor, am 2. Juni, findet ein "Kinderklüngelmarkt" statt. Auf dem Flohmarkt von Kindern für Kinder wird alles rund ums Kind angeboten. Der Flohmarktbesuch ist kostenfrei und findet auf dem Parkplatz hinter dem Explorado statt.

Großes Theater gibt es Ende Juni, denn am 24. Juni führt das Improvisationstheaterensemble "IG Heimspiel 16" aus Duisburg märchenhafte Entdeckungen für Groß und Klein auf. Das Publikum darf selbst das Programm gestalten und erlebt eine Geschichte, die noch nie so erzählt wurde und nie mehr so erzählt werden wird. Los geht es an diesem Tag um 15 Uhr, Einlass ist ab 14.30 Uhr. Karten gibt es nur vor Ort. Einen festen Preis gibt es nicht, jeder darf so viel bezahlen, wie er für angemessen hält. Das gilt nicht für das englische Theater am 29. Juni. Für zehn Euro, ermäßigt acht Euro, erleben die Besucher im Stück "J'n'R" eine Komödie auf Basis der Balkonszene von Shakespeares Romeo und Julia. Beginn ist abends um halb acht. Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf per Mail an shaheryar.shah@gmail.com