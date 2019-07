Sommerliche (Orgel-)Konzerte in Hamborn : Zum Auftakt ein Panorama

Duisburg Musikalisch steht der Stadtteil Hamborn in diesen Sommerferien erstmals im Zeichen der Orgelmusik.

Zum einen gibt es in der Evangelischen Friedenskirche zum 25. Mal sechs Sommerliche (Orgel-)Konzerte (die heißen seit drei Jahren so, weil seitdem nicht mehr alle der sechs Mittwochabende noch reine Orgelkonzerte sind). Zum anderen veranstaltet das katholische Bistum Essen seine sechs Konzerte seit diesem Jahr nicht nur in der Probsteikirche St. Urbanus in Gelsenkirchen (jeden Montag) und in der Liebfrauen-Kirche in Bottrop-Eigen (jeden Mittwoch), sondern auch jeden Freitag eben in der Abteikirche St. Johann in Hamborn.