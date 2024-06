Sommerkino im Landschaftspark Duisburg-Nord 23.312 Tickets in nur zwei Stunden verkauft

Am Donnerstag, 25. Juli, wird „Ein Fest fürs Leben“ und am Freitag, 9. August „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ ins zusätzliche Programm genommen. Am Sonntag, 18. August beschließt dann die französische Komödie „Oh la la – wer ahnt denn sowas?“ die diesjährige Open-Air-Saison in Duisburg.