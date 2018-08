Sommerkino in Duisburg: Eine Reise nach überall und nirgendwo

Duisburg Vor der NRW-Premiere des Films „Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon“ am Donnerstagabend im Sommerkino bat Kinochef Kai Gottlob den Hauptdarsteller und den Regisseur des Films zum Gespräch.

Als Sommerkino-Chef Kai Gottlob den Hauptdarsteller des neuen Kinostreifens „Grüner wird’s nicht …“, Elmar Wepper, am Donnerstagabend auf die Bühne der Landschaftspark-Gießhalle bat und beide dicht beieinanderstanden, ergab sich ein Bild (vom körperlichen Größenunterschied her) wie bei „David und Goliath“. Doch in dem Vorgespräch zum Film zeigte sich schnell, dass der vermeintliche David, sprich Wepper, stets „ziemlich mächtige Rollen“ zu bewältigen hatte. „Das war bei ‚Kirschblüten - Hanami‘ (2008) so, bei ‚Dreiviertelmond‘ (2011) und auch jetzt bei ‚Grüner wird’s nicht …‘ (2018)“, stellte Gottlob fest. „Zugegebenermaßen“, antwortete Wepper darauf, „habe ich manchmal schon ein wenig Angst vor großen Rollen. Doch dann packt mich der Ehrgeiz und ich nehme die Herausforderung als Schauspieler an. Außerdem sage ich mir: Filmemachen ist ohnehin immer ein Abenteuer. Alles komme zu seiner Zeit. ‚Dreiviertelmond‘ wäre ohne vorher ‚Kirschblüten‘ nicht gegangen. Und das wiederum hänge von Zufällen ab. Florian (Gallenberger) zum Beispiel ist ein solcher Zufall.“