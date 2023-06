Sommerkino in Duisburg Kino-Spaß unter freiem Himmel im Landschaftspark

Der Erfolg des Stadtwerke-Sommerkinos ist vom Wetter nicht ganz unabhängig. Angesichts des zurzeit stabilen trockenen Hochdruckwetters kann man die optimistischen Gesichter bei der Pressekonferenz am Montagmittag gut verstehen. Das Stadtwerke-Sommerkino, das in diesem Jahr zum 25. Mal veranstaltet wird, hat die höchste Publikumsauslastung von allen deutschen Freiluftkinos. Und das Filmforum, das für das Programm und die Organisation verantwortlich ist, tut alles, damit es auch künftig so bleibt. Die Sponsoren, darunter die Stadtwerke als Hauptsponsor sowie König Pilsener und die Duisburger Wohnungsgenossenschaften als weitere Förderer helfen, damit auch das Drumherum des Kinoerlebnisses im Freien stimmt.