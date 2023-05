Event in Duisburg Alles rund ums Sommerkino 2023 im Landschaftspark

Tickets fürs Sommerkino können ausschließlich online unter www.stadtwerke-sommerkino.de erworben werden und müssen pro Film bezahlt werden. Sie kosten 13 Euro. Inhaber der Stadtwerke-Kundenkarte zahlen an den Donnerstagen, wo Stadtwerke-Kundenkarten-Tag ist 11 Euro. Bezahlt werden kann per PayPal, Kreditkarte (Visa und Master) oder per Sofort-Überweisung. Vor Vorstellungsbeginn müssen die Tickets digital oder als Papierausdruck vorgelegt werden.