Filmevent in Duisburger Hüttenwerk Was Sie zum Sommerkino im Landschaftspark wissen müssen

Das Sommerkino bietet den bis zu 1075 Besucherinnen und Besuchern viele Highlights der aktuellen Kino-Saison: ob Harrison Ford in „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ oder Tom Cruise mit „Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning Teil 1“, ob Brad Pitt mit „Bullet Train“ oder Julia Roberts und George Clooney mit „Ticket ins Paradies“. Jennifer Lawrence, in einer Komödienrolle mit „No hard Feelings“ oder Tom Hanks mit „Ein Mann namens Otto“ komplettieren den Reigen der Superstars. Aber auch deutsche Filmhits wie „Der Pfau“, „Manta Manta – Zwoter Teil“ oder „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ mit Devid Striesow sind vertreten, ebenso die Erfolgskomödie „Einfach mal was Schönes“ von und mit Karoline Herfurth. Für Spannung und Abenteuer auf der Leinwand sorgen außerdem Superhelden in „Guardians of the Galaxy Volume 3“ und „The Flash“. Action und Nervenkitzel gibt es bei „John Wick: Kapitel 4“ oder „Operation Fortune“ von Guy Ritchie. Fantastische Welten kann man mit „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ und „Avatar: The Way of Water“ erleben. Fantastisch, aber real sind die spektakulären Aufnahmen von Extremsportlern in Aktion bei der „European Outdoor Film Tour 2022“, zu erleben am 13. Juli. Filmforum-typisch ist die Auswahl an Arthouse-Filmen wie „The Banshees of Inisherin“, „Im Taxi mit Madeleine“, „Was man von hier aus sehen kann“, „Triangle of Sadness“, „Mein fabelhaftes Verbrechen“, „Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“ sowie „Asteroid City“ von Wes Anderson. Am 13. August soll der Film wiederholt werden, der am schnellsten ausverkauft war.