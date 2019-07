Bunter Nachmittag in Wanheim : Sommerkarneval beim Klompenfest

Sven Mailand und seine Freundin Sonja Lorenz gewannen das Schubkarrenrennen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg In Wanheim ging es am Sonntag bei perfekten äußeren Bedingungen äußerst sportlich und bunt zu. Sven Mailand ist neuer Klompenkönig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Poley

Die Nachbarn der Platzanlage des SV Wanheim 1900 werden ihren Ohren nicht so ganz getraut haben. Karnevalsklänge im Sommer sind ja auch eher ungewöhnlich. Aber die gehörten dieses Mal ganz bewusst zum Programm des Klompenballs, der am Sonntag im Rahmen des Sommerfestes des Sportvereins auf dem Platz am Honnepfad stattfand. Das Ganze hat auch viel mit Holger Andrees, dem Klompenkönig des letzten Jahres, zu tun. Vor Jahresfrist hatte er seine Frau Bärbel als erste mit der Schubkarre über die Ziellinie bugsiert. Damals versprach Andrees, es 2019 „so richtig krachen zu lassen“.

Gemeint war damit, dass das Traditionsfest der Wanheimer, das mit einem bunten Programm gefeiert werden sollte. Und das karnevalistische Urgestein der „Roten Funken“ hielt Wort. Der in Wanheim aufgewachsene Brauchtumsfan nutzte seine Verbindungen zu Duisburgs närrischer Szene, um rund um das Schubkarrenrennen ein Programm auf die Bühne zu bringen, das so auch in der „fünften Jahreszeit“ Zuspruch gefunden hätte.

Info Mit den Klompen in die Kneipe Idee Die Idee des Klompenballs geht auf Zeiten zurück, als der Stadtteil Wanheim noch stark landschaftlich geprägt war. Damals trugen die Bauern auf den Feldern Holzschuhe – „Klompen“ – mit denen sie nach der Arbeit auch in die Kneipen gingen. Aufgrund dieser Tradition wurde 1951 der erste Klompenball veranstaltet. Tradition Ab dem Jahr 2010 gab es zunächst keinen „Klompenball“ mehr. 2014 begannen einige Wanheimer Bürger dann damit, die Tradition wieder aufleben zu lassen.

Das wurde schon beim Festumzug durch Alt-Wanheim mehr als deutlich, an dem die „Ruhrpott-Guggis“, die Showtanzgarde Hohenbudberg, das Musikcorps Wanheim und das letztjährige Klompenkönigspaar Holger und Bärbel Andrees teilgenommen haben.

Auf dem Wanheimer Sportplatz wartete im Anschluss ein Bühnenprogramm mit stark närrischem Einschlag auf die Besucher. Dazu gehörte unter anderem der Auftritt der KG „Alle Mann an Bord“ genauso wie die Tanzdarbietungen der Show-Garde der „Roten Funken“. Das war aber noch nicht alles. Thomas Erlacher, der neue Präsident der „blauen Jungs“ aus Buchholz, präsentierte ganz exklusiv den Wanheimern den designierten Stadtprinzen der kommenden Session. Der heißt Sascha Wulf und gehört der maritim-geprägten Buchholzer Karnevalsgesellschaft an. Genauso wie die komplette künftige Kinderprinzencrew, die in Wanheim ihren ersten inoffiziellen Auftritt mit Bravour meisterte.

Im Mittelpunkt stand natürlich auch diesmal wieder das Schubkarrenwettrennen, bei dem der neue Klompenkönig ermittelt wird. Dabei gingen gleich vier Bewerberpaare an den Start, so dass die Finalisten in zwei Halbfinalläufen ermittelt werden mussten. Duisburgs SPD-Bundestagsabgeordnete Bärbel Bas und Bezirksbürgermeisterin Beate Lieske schauten sich das Schauspiel mit sichtlichem Vergnügen an. Beide sind sich einig: „Schön, dass die alte Tradition jetzt fortgeführt wird.“

Die Königsaspiranten müssen ihre Partnerinnen auf einer Schubkarre über eine festgelegte Strecke möglichst schnell über die Ziellinie transportieren – und das natürlich in Holzklompen. Ganz bierernst geht es allerdings nicht zu, bei allem sportlichen Ehrgeiz steht dabei der Spaß im Vordergrund. Am Ende hatte Sven Mailand mit seiner Partnerin Sonja knapp die Nase vorn. Die Finalgegner Jason Donnermann und Rike Letz trugen es mit Fassung, vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr einen neuen Anlauf. Auf jeden Fall war Holger Andrees seinen schicken Königs-Zylinder und die Amtskette los, und auch Ex-Königin Bärbel durfte ihr Diadem an ihre Nachfolgerin weiterreichen.