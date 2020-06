Corona-Krise in Duisburg : Stadt bietet Kinderbetreuung in den Sommerferien an

Die Stadtranderholung fällt in diesem Jahr aus. Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, bekommen von der Stadt trotzdem ein Betreuungsangebot in den Sommerferien. Foto: dpa/Bernd Thissen

Duisburg Die Stadtranderholung fällt aus. Die Stadtverwaltung bietet aber trotzdem eine Betreuung an. Voraussetzung ist, das Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Hinsichtlich der Auswertungen der Corona-Tests ändert die Stadt ihre Strategie.

Die Stadtranderholung in diesem Jahr fällt wegen der Corona-Pandemie ins Wasser. Das teilt die Stadt über ihre Internetauftritte mit. Es gibt allerdings eine Ausnahme. Das Amt für Schulische Bildung bietet in Zusammenarbeit mit den Ganztagsträgern Grundschulkindern in den ersten drei Wochen der Sommerferien eine etwas abgespeckte Betreuungsmöglichkeit an. Voraussetzung ist, dass mindestens ein Elternteil des zu betreuenden Kindes in den systemrelevanten Bereichen der sogenannten kritischen Infrastruktur beschäftigt ist.

Die Betreuung findet an sechs über das Stadtgebiet verteilten Schulstandorten in der Zeit von 7.30 Uhr bis 16 Uhr statt. Unter Beachtung des Infektionsschutzes können pro Standort maximal 30 Kinder, aufgeteilt in drei Gruppen zu je 10 Kindern, betreut werden. Angeboten werden Spiele, kreative, künstlerische und bewegungsorientierte Aktionen, die im Bereich der Schule stattfinden. Ausflüge sind aufgrund der derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen nicht möglich.

Info Gesundheitsamt sucht Unterstützer Telefonische Abfragen Die Duisburger Stadtverwaltung sucht studentische Aushilfskräfte, die das Team des Gesundheitsamts dabei unterstützen, den Gesundheitszustand der Coronainfizierten abzufragen beziehungsweise deren Kontakte nachzuverfolgen. Kontakt Studenten, die auf der Suche nach einer Nebenbeschäftigung sind und die Kommune unterstützen möchten, finden alle Informationen über die Homepage der Stadt: www.duisburg.de

Eine Anmeldung zur Ferienbetreuung für die Dauer von mindestens einer Woche und maximal drei Wochen ist ab sofort möglich. Die Stadt bittet darum, zur Nachvollziehbarkeit der Unabkömmlichkeit des Elternteils eine entsprechende Bescheinigung des Arbeitgebers vorzulegen. Dieses Vorgehen ist analog zu dem bei der Notbetreuung in den Duisburger Schulen.

Weitere Informationen zu den Standorten und Kosten sowie entsprechende Formulare finden sich auf der städtischen Internetseite www.duisburg.de unter dem Suchbegriff „Ferienbetreuung“.

Neben den Neuigkeiten zur Ferienbetreuung tut sich auch was bei der Auswertung der Corona-Tests in der Stadt. Nachdem es in der vergangenen Woche vermehrt Probleme mit der Übermittlung von Testergebnissen aus dem Zuständigkeitsbereich der Kassenärztlichen Vereinigung gegeben hatte, wird das Verfahren zur Übermittlung der Ergebnisse nun umgestellt.

Das neue Corona-Testzentrum befindet sich in der Homberger Glückauf-Halle. Die Ergebnisse gibt’s nun per Post oder Telefon. Foto: Mike Michel

Personen, bei denen der Coronatest positiv ist, erhalten ihr Testergebnis laut Stadt wie gehabt unmittelbar und ohne Umwege vom Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt ermittle dann in einem Telefongespräch die Kontaktpersonen, teilt die Stadt mit.

Alle Personen, die negativ getestet werden, erhalten ihr Ergebnis laut Verwaltung nun auf dem Postweg direkt vom Labor, also nicht über den Arzt, der den Corona-Test angeordnet hat. Die Verwaltung bittet die Patienten trotzdem darum, die Testergebnisse mit ihrem Arzt zu besprechen, damit dieser gegebenenfalls weitere Schritte einleiten kann.