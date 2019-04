Besonderer Platz in der Salvatorkirche : So wird die Duisburger „Bürger Bibel“ heute genutzt

So wird die Duisburger „Bürger Bibel“ heute genutzt

Besonderer Platz in der Salvatorkirche

Duisburg Über 5000 Bürger haben die Bibel handschriftlich abgeschrieben. Besucher suchen auch heute noch in der Salvatorkirche nach ihren eigenen Seiten.

20 Kilogramm wiegen die Bände der Lutherbibel, die von Duisburgern vor zwei Jahren handschriftlich abgeschrieben wurden – von der Schnörkelschrift bis zur Sauklaue. Der Anlass für die Aktion war das Reformationsjubiläum. Alle Generationen haben damals mitgemacht. Dabei sind 6000 Seiten entstanden. Das 18-bändige Werk hat heute einen besonderen Platz in der Salvatorkirche. In einem extra angefertigten Regal, das aus dem selben Holz gemacht ist wie die anderen Möbel in der Kirche, wird das Ergebnis des Projekts aufbewahrt.