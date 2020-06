Warum Wolfang DeMarco an Armin Laschet schreibt : Lieber Geld fürs TaM als für Schalke?

Eine unendliche Geschichte: das Theater am Marientor und das Geld Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg In einem Brief an NRW-Ministerpräsident Laschet hat der Künstlerische Leiter des TaM, Wolfgang DeMarco, um eine Landesbürgschaft über 7,65 Millionen Euro gebeten. Dies sei so wichtig wie die mögliche Landeshilfe für Schalke 04.

Mit bis zu 40 Millionen Euro soll nach Medienberichten das Land Nordrhein-Westfalen dem finanziell angeschlagenen Fußball-Bundesligisten Schalke 04 in Form einer Bürgschaft unter die Arme greifen. Ein Umstand, den Wolfgang DeMarco von der Produktionsentwicklungsgesellschaft Schroedemar am Sonnenwall veranlasste, sich direkt an den Ministerpräsidenten zu wenden.

DeMarco, der früher als Künstlerischer Leiter im Theater am Marientor (TaM) tätig war, erinnerte in seinem Brief an Armin Laschet auch an die Schließung des Colosseum Theaters in Essen und des Metronom Theaters in Oberhausen. Nun stünde, so schreibt DeMarco, mit dem TaM ein weiterer Musicalstandort „auf der Kippe“. „Die Corona-Krise mit den daraus resultierenden Investitionsstops hat eine positive Lösung bis zum heutigen Tag verhindert“, so der Musical-Mann.

Wolfgang DeMarco hofft auf Landeshilfe für das Theater am Marientor. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

info Theater als Corona-Testzentrum Neue Funktion Seit dem 22. Juni dient das Gebäude des ehemaligen Musicaltheaters als zentrales Corona-Testzentrum der Stadt. Hier können sich Patienten testen lassen, die von ihrem Hausarzt dorthin überwiesen wurden. Öffnungszeiten Die Testungen sind möglich von montags bis freitags in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr.

Wolfgang DeMarco war auch einer der Betreiber des geplanten Musicals „Wallace“. Er verschweigt dabei, dass das Musical schon vor der Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten war. Die TaM-Betriebsgesellschaft musste bekanntlich schon 2019 Insolvenz anmelden. Insolvenzverwalter Nikolaos Antoniadis hatte schon im Dezember 2019 erklärt: „Wir haben mehrere Gespräche mit Interessenten geführt, konnten dann aber letztlich keinen für dieses spannende Projekt gewinnen.“ Das bedeutete das Aus für „Wallace“, und nach einigen Gastspielen wurde das Musicalheater an der Plessingstraße dann gänzlich dicht gemacht.

Nun unternimmt DeMarco offenbar einen neuen Anlauf und hofft dabei auf Landeshilfe: „Ich bitte Sie daher freundlich um Hilfe, mit der Frage, ob eine Bürgschaft des Landes NRW in Höhe von 7,65 Millionen für den Ankauf der Immobilie und die Weiterführung des Hauses als EnSuite Musicaltheater Ihre Fürsprache erhält“, heißt es in dem Schreiben an die Landesregierung wörtlich. „So unbestritten wichtig die Hilfe für Schalke 04 ist, so sollte dem Land auch die Bewahrung eines erstklassigen Musicaltheaters, das einst für Les Misérables im Herzen des Ruhrgebietes gebaut wurde, wert sein“, so DeMarco weiter. Auch wäre diese Hilfe ein nachhaltiges Signal an die gegenwärtig am Boden liegende Theaterbranche. Sie würde als leuchtendes Beispiel bundesweit zum Nachdenken bei politisch Verantwortlichen führen, sowie ein dringend notwendiges Zeichen der Wertschätzung für die Kultur- und Kunstschaffenden darstellen, meint DeMarco.

Die Heimspielstätte des FC Schalke 04 in Gelsenkirche. Für den Verein soll es eine Landesbürgschaft geben. Foto: dpa/Fabian Strauch

Bei der Stadt war DeMarco im Winter ebenfalls vorstellig geworden und hatte um Hilfe gebeten. Doch die Vorstellungen der Stadt und der TaM-Verantwortlichen lagen wohl zu weit auseinander. Der damalige Duisburger Kulturdezernent Thomas Krützberg hatte zwar gelobt, dass sich das TaM „berappelt“ habe und mit Musicals und Gastspielen Zuschauer angelockt und Künstlern ein gutes Haus geboten habe. Zur Zukunft des TaM sei man „mit allen Beteiligten“ in Kontakt, hieß es damals. Weitere Schritte müssten nicht nur kulturell, sondern auch finanziell und stadtplanerisch durchdacht werden.