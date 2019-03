Überblick über die Vorgehensweisen: So schützen Sie sich vor den dreisten Maschen der Trickdiebe 

Duisburg Das Repertoire der Kriminellen ist vielfältig, der Ideenreichtum der Täter kennt kaum Grenzen. Wir erklären, wie man sich schützt.

Einen Augenblick nicht aufgepasst, der fremden Person lediglich für eine Sekunde den Rücken zugedreht — und schon ist es passiert: Sie sind Opfer eines Trickdiebs geworden. Jüngst ist das einer 90-jährigen Seniorin passiert, die vermeintliche Techniker in ihre Wohnung ließ. Sie ist aber längst kein Einzelfall. Ralf Schäfer, bei der Duisburger Polizei für Kriminalprävention und Opferschutz zuständig, kennt die meisten Tricks der Diebe und will für das Thema sensibilisieren.

„ Sommerloch“ Im Juli und August 2018 gab es keine bis kaum Trickdiebstähle in Duisburg. In den Monaten davor und danach zog die Zahl der Fälle deutlich an.



So schützt man sich Ralf Schäfer rät: „Tragen Sie Ihr Geld nicht dort, wo der Täter es generell vermutet – bei Frauen in der Handtasche, bei Männern in den hinteren Hosentaschen.“ „Nutzen Sie Innentaschen mit Knopf und Reißverschluss oder Bauchtaschen. Am besten: Nehmen Sie zwei Portemonnaies. Bedenken Sie, dass jedermann in Ihr Portemonnaie schauen kann, etwa wenn Sie im Geschäft bezahlen. Es ist vergleichbar mit einem ungesicherten, geöffneten Tresor. Sie nehmen vielleicht nur Kleingeld heraus, zeigen aber dabei den gesamten Inhalt. Trennen Sie deshalb das Geld, mit dem Sie Kleinigkeiten kaufen, von größeren Beträgen und wichtigen Dingen, wie Ihren Ausweisdokumenten. Tragen Sie das wichtige Portemonnaie mit viel Bargeld und Papieren verdeckt und gesichert.“ Eine Ersatzbeschaffung sei teuer und zeitaufwendig. Auch ohne Bargeldverlust summieren sich die Kosten dafür schnell auf über 200 Euro. Nachfolgend ein Überblick über die häufigsten Maschen der Diebe:



Antanzen Ein „gut gelaunter“ Partygänger (oder mehrere) rückt dem Opfer tanzend auf die „Pelle“. Während das verblüffte Opfer mitmacht oder versucht, sich den Bedränger vom Leib zu halten, stehlen flinke Finger die Wertsachen.



Rempeln Das Opfer wird im Gedränge angerempelt; beim Einsteigen stolpert der Vordermann, er bückt sich oder bleibt abrupt stehen. Während das Opfer aufläuft und abgelenkt ist, greift ein Komplize zu.