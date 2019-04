Lange Trockenheit wird erwartet : Duisburg rüstet sich für die Dürre

Duisburg In den vergangenen Wochen und Monaten ist sehr wenig Regen gefallen. Das hat besonders für die Pflanzen Folgen. Die Wirtschaftsbetriebe ergreifen deshalb bereits erste Maßnahmen.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist wie schon im vergangenen Jahr ein sehr trockener Sommer wahrscheinlich. Obwohl es in den vergangenen Tagen wieder geregnet hat, war der April in diesem Jahr überdurchschnittlich trocken. Sollte die trockene Witterung in den kommenden Monaten anhalten, könnte sich die Dürre des Jahres 2018 wiederholen oder sogar übertroffen werden, heißt es vom DWD.