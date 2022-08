In Duisburg haben die Dreharbeiten zu „The Ballad of Songbirds and Snakes” begonnen, der Vorgeschichte zur erfolgreichen „Panem“-Trilogie. Es ist das erste Mal, das Hollywood in Duisburg dreht.

Mehrere verkleidete Komparsen waren am Dienstag im Landschaftspark Nord zu sehen. Insgesamt hatte die Produktionsfirma allein für Duisburg 3000 Statisten gesucht.