Wahlbeteiligung in Duisburg Gestiegenes Interesse dank vieler Briefwähler

Duisburg · Seit 8 Uhr am Morgen sind auch in Duisburg die Wahllokale geöffnet. Bei der jüngsten Europawahl 2019 machte jeder zweite Wahlberechtigte in Duisburg von seinem Stimmrecht Gebrauch. Wie groß ist das Interesse diesmal? So ist der aktuelle Zwischenstand.

09.06.2024 , 13:07 Uhr

Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet. Foto: dpa/Fabian Strauch

Der Auftakt war vielversprechend: Um 12 Uhr lag die Wahlbeteiligung inklusive Briefwahl bei 31,04 Prozent, wie die Stadt mitteilte. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren lag die Beteiligung zu diesem Zeitpunkt nur bei 25,58 Prozent. „Diesmal haben 62.150 Wähler einen Briefwahlantrag gestellt", berichtete Stadtsprecher Peter Hilbrands am Sonntagmittag. Ob allerdings alle Antragsteller auch tatsächlich gewählt haben, wird sich erst bei der Auszählung herausstellen. Die Stadt und die Bürgerstiftung hatten sich im Vorfeld alle Mühe gegeben: Mit Gewinnspielen, einer Freibier-Aktion oder freiem Eintritt in den Duisburger Zoo sollten Bürger animiert werden, per Briefwahl abzustimmen. Ob es daran lag, lässt sich nicht belegen – trotzdem war der Zuspruch zur Teilnahme an der Briefwahl enorm: Bis zum Montag waren rund 59.000 Briefwahlanträge gestellt worden, 2019 hatten am Ende insgesamt lediglich 39.900 Menschen per Briefwahl abgestimmt Der Auftakt verlief zunächst pannenfrei. „Alle Wahllokale haben pünktlich geöffnet. Wo Wahlhelfer ausgefallen waren, sprangen wie vorgesehen Ersatzkräfte ein", so der Stadtsprecher. Stärkste Kraft in Duisburg wurde vor fünf Jahren die SPD. Die Sozialdemokraten konnten 24,5 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen. Zweitstärkste Partei war damals die CDU, die mit 19,9 Prozent knapp vor den Grünen (19,5 Prozent) landete. Die AfD kam auf 12 Prozent, dahinter platzierten sich die Linke (5,8 Prozent) und die FDP (5,2 Prozent). Mit einem vorläufigen Ergebnis wird gegen 21.30 Uhr gerechnet. Der Verlauf der Auszählung kann über die Wahlergebnispräsentation im Internet unter www.duisburg.de/wahlergebnis verfolgt werden. Dort können die Ergebnisse nach den Duisburger Stadtbezirken, den Kommunalwahlbezirken und den 323 Wahlbezirken in Grafik- und Tabellenform abgerufen werden. Das endgültige amtliche Endergebnis der Europawahl stellt dann der Stadtwahlausschuss in öffentlicher Sitzung am Freitag, 14. Juni, 15 Uhr, fest.

(mtm)