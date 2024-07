Städtischer Haushalt So hoch ist die Pro-Kopf-Verschuldung in Duisburg

Schulden sind aber nicht gleich Schulden. Schließlich ist es ein großer Unterschied, ob man mit dem aufgenommenen Geld Liquiditätslücken schließt oder Investitionen tätigt. So stammte 2023 in Hagen (93,8 Prozent), Remscheid (87,5 Prozent) und Leverkusen (78,3 Prozent) der überwiegende Teil der Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung. Das hat Duisburg inzwischen nicht mehr nötig – im Gegenteil: Der bilanzielle Überschuss für den Jahresabschluss 2023 lag bei 115,7 Millionen Euro, das Eigenkapital stieg auf knapp 316 Millionen Euro an. Das lag nicht zuletzt an unerwartet hohen Gewerbesteuereinnahmen. Dass dies so bleibt, ist angesichts der wirtschaftlichen Lage aber keineswegs sicher.