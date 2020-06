Vier Wahlen, zwei Benachrichtigungen : So funktioniert die Kommunalwahl

Duisburg Die Parteien haben ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September inzwischen aufgestellt. Wir erklären, welche Gremien dabei gewählt werden und wie die Wahl im Einzelnen funktioniert.

Wahlberechtigte Zum 30. April gab es in Duisburg exakt 370.893 Wahlberechtigte. Wer wählen will, muss mindestens 16 Jahre alt sein, Deutscher oder EU-Bürger sein und seinen Erstwohnsitz in Duisburg haben.

2014 sicherte sich die SPD 35 von 36 Direktmandate, so dass rechnerisch nur noch 37 weitere Sitze im Rat zu vergeben waren. Damit die übrigen Parteien so viele Sitze bekommen, wie ihnen nach dem Wahlergebnis prozentual zustehen, musste entsprechend aufgestockt werden.

Kommunalwahl 2020 in Remscheid : Linke tritt mit neuem Spitzentrio an

Nach der Gemeindeordnung ist in einer Stadt, in der mindestens 5000 ausländische Einwohner ihre Hauptwohnung haben, ein Integrationsrat zu bilden. Das ist in Duisburg natürlich der Fall. Die 27 Mitglieder des Integrationsrates kümmern sich darum, wie Menschen mit Migrationshintergrund auf bestmögliche Art in die Stadtgesellschaft integriert werden können. 18 der 27 Mitglieder werden von den Bürgern gewählt, neun Mitglieder werden aus dem Kreis der Ratsmitglieder bestellt.